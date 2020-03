Coronavirus, Racchetta Onlus e Misericordia Montaione disponibili a consegnare cibo e medicinali

I Volontari della Racchetta Onlus e della Misericordia Montaione sono a disposizione della comunità per l’aiuto e il supporto nell’approvvigionamento alimentare / medicinali e per tutti gli altri servizi ausiliari necessari all’assistenza delle persone più in difficoltà.

Potete contattarci direttamente sulle pagine Facebook o ai seguenti numeri telefonici:

- Federico +39 333 9187872

- Luca +39 338 7898007

Ricordiamo vivamente a tutta la popolazione di rimanere in casa e di uscire soltanto per lo stretto necessario. È importante che ognuno svolga il proprio compito sociale per il bene di tutta la nostra splendida comunità.

Tutte le notizie di Montaione