Coronavirus, rinviata l'Half Marathon Firenze

La 37esima edizione dell’Half Marathon Firenze è rinviata. Al momento la nuova data dell’evento sportivo in programma il 5 aprile è in via di definizione. La decisione è stata presa da UISP – Unione Italia Sport per Tutti organizzatore dell’evento, a fronte dell’emergenza sanitaria in atto in Italia e nel mondo, e rientra nel contesto più ampio delle misure di contrasto e contenimento del Covid-19, in ottemperanza alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Per la dimensione internazionale della manifestazione, dove ogni anno arrivano a Firenze atleti da oltre 40 nazioni, Uisp ha ritenuto per senso di responsabilità e nell’ottica di una tutela della salute collettiva di rinviare la kermesse.

Con l’augurio di superare rapidamente questo difficile frangente, Uisp è già al lavoro e si sta confrontando con gli organi amministrativi della città per individuare una nuova data che sarà comunicata quanto prima attraverso i media, il sito ufficiale e i canali social della manifestazione.

