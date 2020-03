Coronavirus, sospesi mercati settimanali a Pisa

In seguito alle nuove disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus applicate sull’intero territorio nazionale con il DPCM 9 marzo 2020, il Sindaco di Pisa Michele Conti ha emanato nella giornata di oggi due nuove ordinanze contingibili ed urgenti per disporre misure di prevenzione sempre più specifiche ed incisive nella gestione dell’emergenza.

Sospensione mercati. Il Sindaco ha disposto, a partire da domani mercoledì 11 marzo e fino al 3 aprile, la sospensione dei mercati periodici settimanali, bisettimanali, mensili, straordinari, oltre alle manifestazioni straordinarie di carattere commerciale e non, con operatori dell’ingegno, hobbisti, privati che vendono o barattano oggetti personali a qualsiasi titolo, comprese le aggregazioni di ambulanti su posteggi. Il provvedimento contingibile ed urgente è stato emanato a tutela della salute pubblica considerato che tutti i mercati costituiscano occasione di assembramento, non gestibile in relazione alla distanza sociale minima prevista dai decreti ministeriali. Sono esclusi dal provvedimenti, in quanto non costituiscono occasione di assembramento per la loro tipologia, i mercati giornalieri del Duomo e l’ortofrutticolo di Piazza S. Omobono, fatto salvo l’obbligo per gli esercenti di esporre con adeguata cartellonistica le indicazioni per il rispetto della distanza di sicurezza. In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si procederà alla denuncia all’autorità competente per l’accertamento delle responsabilità.

Accesso agli uffici comunali. Il Sindaco, constata la necessità di contingentare l’accesso agli uffici comunali, ha disposto per tutti gli uffici comunali aperti al pubblico il ricevimento previo appuntamento, con limitazione ai soli casi di indifferibilità e di urgenza. Il provvedimento ha valenza a partire da domani mercoledì 11 marzo e fino al 3 aprile e prevede la possibilità di contattare gli uffici tramite telefono dalle ore 8:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì oppure tramite e-mail. Sul sito web del Comune di Pisa sono pubblicati i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail a cui rivolgersi per ogni ufficio comunale aperto al pubblico.

Fonte: Ufficio stampa

