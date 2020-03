Use Basket, Use Rosa, Pool Use e Biancorosso comunicano che ogni tipo di attività all'interno degli spazi gestiti è sospesa. Per aiutare i ragazzi e le ragazze delle giovanili in questi giorni che dovranno trascorrere in casa, il preparatore fisico Diego Alpi sta preparando una serie di brevi video da pubblicare sui social e diffondere via whatsapp dove illustrare esercizi ed attività utili da poter fare da soli in casa

Fonte: Ufficio stampa

