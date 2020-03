Emergenza Coronavirus, la Lega presenta una mozione per sostenere famiglie e imprese

Nelle ultime ore come gruppo consiliare Lega - Salvini Certaldo abbiamo presentato una mozione da discutere nel primo Consiglio utile, in cui sono elencate alcune misure da adottare, per favorire il sostegno alla cittadinanza e alle attività presenti sul territorio comunale.

Per far fronte a questo periodo buio, per l'Italia e per Certaldo, infatti abbiamo indivuato tre aree, su cui dovrebbe essere posta l'attenzione e sulle quali dovrebbero essere adottati alcuni provvedimenti, che elenchiamo in seguito:

Settore educativo: sospensione dei pagamenti delle rette d'asilo e dei servizi scolastici, organizzazione di un servizio di continuità educativa per gli studenti certificati L. 104/92.

Settore economico: esenzione dell'imposta di soggiorno, sospensione dei costi delle soste a pagamento per titolari e dipendenti delle attività nel centro, recupero di pagamenti per affissioni di eventi previsti nel periodo di emergenza, ma rinviati, posticipo del pagamento della prima rata TARI e dei pagamenti delle bollette.

Settore lavorativo: sottoscrivere protocollo d'intesa per rendere flessibili le prestazioni lavorative, andando incontro alle necessità genitoriali del momento, individuare forme di assistenza domiciliare agli anziani, anche assieme ad accordi presi con commercianti, che si rendano disponibili a effettuare consegne a domicilio per i beni necessari.

Le misure possono essere riviste e adattate in base alle esigenze, dovute all'estensione o meno del periodo di emergenza e crisi.

Ci auguriamo che l'Amministrazione possa accogliere queste idee, pensate col solo intento di aiutare la cittadinanza a respirare in un momento così difficoltoso.

Lega - Salvini Certaldo

