Morte Martina Rossi, slitta l'udienza a causa del Covid-19

Doveva tenersi domani (mercoledì 11 marzo) l'udienza del processo d'appello sulla morte di Martina Rossi, ma è saltata per l'emergenza Coronavirus come altri processi. Gli aretini Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi sono imputati per il decesso della giovane, avvenuto a Maiorca nel 2011. Rossi morì cadendo dal balcone di un hotel, forse fuggendo da un tentativo di stupro.

L'udienza di domani avrebbe previsto le repliche degli avvocati e la camera di consiglio per la sentenza, ma è stata rinviata al 9 giugno alle 10.30. Albertoni e Vanneschi sono accusati di tentata violenza sessuale di gruppo, per cui in primo grado sono stati condannati a 3 anni. È andata invece in prescrizione l'accusa di morte in conseguenza di altro reato che insieme al primo capo di imputazione aveva portato ad una condanna in primo grado di 6 anni.

L'accusa di tentata violenza sessuale è a rischio di prescrizione il cui termine scade nell'agosto 2021.

Tutte le notizie di Arezzo