Uffici comunali a Lastra a Signa, accesso solo con appuntamento

Come disposto da decreto del sindaco, a partire da domani 11 marzo 2020 e sino a nuovo decreto gli uffici comunali sono aperti al pubblico solo su appuntamento, che può essere anche immediato. Questo con l'obiettivo, in un periodo di emergenza dove sono sconsigliati gli spostamenti se non per motivi urgenti o per lavoro, di poter ricevere risposte anche via mail o via telefono senza necessariamente venire negli uffici comunali. Tutti i settori garantiranno un servizio di risposta telefonica e di posta elettronica e fisseranno eventualmente un appuntamento.

In dettaglio ecco i numeri da chiamare: Sportello Unico al cittadino tel. numero verde 800 882299 o scrivere a urp@comune.lastra-a-signa.fi.it, Ufficio tributi tel. 055/8743218-238-610 o scrivere a tributi@comune.lastra-a-signa.fi.it, Polizia Municipale tel. 055/8720018 o scrivere a poliziamunicipale@comune.lastra-a-signa.fi.it, Servizi Educativi tel. 055/3270112-113-114 o scrivere a pubblica.istruzione@comune.lastra-a-signa.fi.it, Servizi Sociali tel. 055/3270117-127 o scrivere a serviziosociale@comune.lastra-a-signa.fi.it, Assistenti Sociali tel. 055/3270119-120-147 o scrivere a assistentisociali@comune.lastra-a-signa.fi.it, Sportello unico edilizia (SUE ex edilizia privata) e urbanistica tel. 055/743258/282/204 o scrivere a edilizia@comune.lastra-a-signa.fi.it e urbanistica@comune.lastra-a-signa.fi.it, Sportello unico attività produttive (SUAP) tel. 055/8743222/206 o scrivere a suap@comune.lastra-a-signa.fi.it, Ufficio Lavori pubblici tel. 055/8743246 o scrivere a lavoripubblici@comune.lastra-a-signa.fi.it, Ufficio patrimonio tel. 055/8743289 o scrivere a patrimonio@comune.lastra-a-signa.fi.it, Segreteria del sindaco-Ufficio stampa 055/8743229 o scrivere a segreteriasindaco@comune.lastra-a-signa.fi.it, Ufficio Marketing tel.0558743294 o scrivere a marketing@comune.lastra-a-signa.fi.it. Anche lo Sportello Informativo per Cittadini Stranieri e lo Sportello per te in viale Cadorna riceverà solo su appuntamento telefonando dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 13.00 allo 055/26297218 Segreteria Arci Firenze o scrivendo all'indirizzo firenze@arci.it.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

