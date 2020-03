Abc Castelfiorentino, i minicestisti gialloblu disegnano cos’è per loro il Minibasket

Mentre i “grandi” proseguono gli allenamenti home-made seguendo i video e i tutorial del preparatore fisico Simone Garbetti, i “piccoli” saranno impegnati a disegnare.

Suona strano affiancare il basket al disegno e alla pittura, e in effetti un pò lo è, ma in un momento di difficoltà come quello attuale, in cui tutti abbiamo l’obbligo e il dovere civico e morale di #restareacasa, abbiamo deciso di dare un compito anche a loro.

Così, da oggi, tutti i bambini e le bambine del Minibasket Abc avranno un obiettivo: disegnare cos’è per loro il Minibasket.

I disegni, che ognuno invierà ai propri istruttori, saranno poi “valutati” alla ripresa dell’attività e saranno premiati i lavori più belli realizzati da ogni gruppo.

Fonte: Abc Castelfiorentino

