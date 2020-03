Centri ascolto Aima e 'Bottega della Salute' chiusi per emergenza coronavirus

A seguito dell’emergenza Coronavirus, i centri ascolto AIMA Empolese Valdelsa-Valdarno inferiore resteranno chiusi al pubblico fino al prossimo 5 Aprile salvo ulteriori disposizioni.

A.I.M.A. continuerà comunque ad offrire informazioni sulle prestazioni offerte alle persone affette da demenze e i loro familiari telefonicamente.

E’ possibile contattare Il centro ascolto di Empoli dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 11 ai numeri 0571711853 o 3669591425, ai quali risponderà il civilista della “Bottega della Salute” del Servizio Civile Anci Toscana Riccardo Russo, oppure scrivendo alla mail aimaempoli@gmail.com.

Per chi volesse contattare il centro ascolto a La Scala-San Miniato (PI) può farlo al 3669591425 o al numero 0571400080 (Misericordia La Scala) dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 12. Per lo sportello di Castelfiorentino è possibile chiamare il 3480333178 dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12 o scrivendo alla mail aimavaldelsa@gmail.com.

I servizi offerti presso le “Botteghe della Salute” (erogazione gratuita di servizi connessi alla Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi e informazioni sui servizi attivi in città per gli anziani) di Empoli e Castelfiorentino sono sospesi e riprenderanno regolarmente a partire da Lunedì 6 Aprile dalle 08:30.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare i numeri 3669591425 o 0571711853.

Dal 6 Aprile, salvo diverse disposizioni, AIMA e “Bottega della Salute” riapriranno regolarmente secondo il consueto orario:

- Empoli: ogni Mercoledì ore 16-18, “Bottega della Salute” aperta al pubblico ogni mattina dalle 08:30 alle 13:30 (Martedì 7 Aprile ore 9-12 a Castelfiorentino)

- La Scala: ogni Lunedì ore 9-12

- Castelfiorentino: ogni Mercoledì ore 9-12

