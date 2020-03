Chiusi centri sociosanitari per disabili e non autosufficienti: SdS Pistoiese potenzia assistenza a casa

La Società della Salute Pistoiese ha deciso di finanziare specifici piani di assistenza domiciliare, della durata massima di 15 giorni, per utenti disabili e non autosufficienti che frequentano i centri sociosanitari del suo territorio. La SdS Pistoiese, infatti, ha sospeso tutte le attività diurne sociosanitarie dallo scorso 8 Marzo per lo stato di emergenza causato dal virus Covid –19. L'interruzione di quelle attività nei centri a propria gestione diretta e a gestione indiretta - consigliata anche ai centri privati che l'hanno poi accolta – ha di fatto reso necessario un temporaneo rafforzamento dei servizi domiciliari, in particolare per le persone con particolari condizioni cliniche o di fragilità sociale. La cifra stanziata per coprire il servizio è di 25.000 euro e verrà erogata in base alla certificazione ISEE.

“L'eccezionalità della situazione ci ha convinti a procedere verso la temporanea cessazione di tutte le attività dirette a utenti disabili e non autosufficienti che frequentano le strutture sociosanitarie del nostro territorio – spiega la presidente della Società della Salute Pistoiese, Anna Maria Celesti -. Siamo ovviamente consapevoli degli effetti che questa misura può avere nella gestione familiare. Per questo – conclude Celesti – abbiamo deciso di implementare l'assistenza domiciliare soprattutto nei casi di particolari condizioni cliniche o di fragilità sociale”.

Fonte: Sds Pistoiese

