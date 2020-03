Cisl Firenze-Prato, sedi aperte solo su appuntamento

Le sedi della Cisl di Firenze-Prato restano aperte, ma lo saranno solo su appuntamento, nel rispetto delle disposizioni emanate per evitare la diffusione del contagio da Covid-19.

La disposizione è già in vigore e ad annunciarla stamani con un video sulla pagina Facebook della Cisl Firenze-Prato è lo stesso segretario generale Roberto Pistonina.

“Il momento è particolarmente delicato, per la salute pubblica, per l’economia, per l’occupazione” afferma Pistonina. “Noi civilmente abbiamo un dovere, quello di rispettare le norme sanitarie che ci vengono suggerite, onde evitare il diffondersi del virus, che è l’unico vero rimedio, allo stato attuale, non essendoci né vaccini, né cure specifiche.”

“Dobbiamo salvaguardare la salute, pubblica; dobbiamo salvaguardare l’economia e quindi chiediamo al governo che vengano messi in campo tutti gli ammortizzatori che sono necessari per tutelare l’occupazione anche di medie, piccole e piccolissime, imprese.”

“Come Cisl abbiamo il dovere di continuare ad offrire il nostro servizio alla cittadinanza e quindi le nostre sedi sono aperte, ma sono aperte solo su appuntamento, nel rispetto di quelle norme che vengono dichiarate indispensabili per evitare la diffusione del contagio.”

“Vi raccomandiamo quindi di prendere appuntamento telefonico con le nostre sedi, anziché accalcarvi all’entrata ogni mattina. L’auspicio è quello che avvenga presto anche qui quello che è avvenuto nella prima zona rossa della Lombardia, dove oggi abbiamo 0 contagi.”

