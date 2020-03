Coronavirus, Comune di Fucecchio aperto solo su appuntamento

Per via dell'emergenza Coronavirus, il Comune di Fucecchio riporta che fino al 3 aprile gli uffici saranno aperti al pubblico solo su appuntamento e solo per pratiche urgenti ed essenziali. Si tratta di una misura precauzionale per contribuire alla limitazione della diffusione del Coronavirus.

Sarà possibile prendere appuntamento solo per pratiche urgenti e essenziali telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 13 ai numeri indicati sul sito internet. Il sabato il Comune resterà chiuso.

I Punti Informativi per cittadini stranieri resteranno chiusi fino al 3 aprile compreso. Per informazioni è possibile chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 al numero 320.2569478.

