Consiglio Comunale di Capraia e Limite, si parla di Reanet e di Covid-19

Il prossimo Consiglio Comunale di Capraia e Limite si riunirà in seduta straordinaria, presso la sede comunale, venerdì 13 marzo 2020 alle ore 19.15.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming.

Questi i punti all’ordine del giorno:

1) Art. 175 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022

2) Bilancio di previsione 2020-22: 1° prelevamento dal fondo di riserva (gc n. 10/2020) - comunicazione al consiglio comunale

3) Convenzione tra i comuni di Capraia e Limite, Castelfranco di Sotto, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Empoli, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Santa Croce sull'Arno, Vinci, per la gestione della rete documentaria locale Rea.net. approvazione

4) Collegamento stradale tra la ss n. 67 e la sp n. 106 tra i comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino ed Empoli. Progetto definitivo. Nomina del rappresentante il consiglio comunale in sede di conferenza dei servizi ai sensi del dpr 383/94 ed espressione del parere

5) Interrogazione a risposta orale e scritta presentata dal Gruppo Consiliare Capraia e Limite Viva sull’emergenza sars-cov-2

6) Ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare Capraia e Limite Viva ad oggetto invito alla regione toscana affinché imponga necessari ed imprescindibili adeguamenti impiantistici che consentano di compostare anche gli oggetti in plastica biodegradabile

7) Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Uniti per Capraia e Limite a sostegno dell”appello: la gioia di un goal non copra le bombe”

8) Comunicazione del Sindaco in merito alla richiesta presentata dall'Aned sez.Empoli per la corresponsione di un gettone di presenza dei consiglieri comunali da destinare alla raccolta fondi viaggi della memoria

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

