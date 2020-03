Consiglio comunale di Vinci, si parla della Carta dei Diritti della Bambina

Il sindaco Giuseppe Torchia, ha convocato il Consiglio comunale di Vinci per venerdì 13 marzo 2020 alle ore 19.00. La seduta dell’Assise cittadina si terrà come di consueto presso la Biblioteca Leonardiana e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito web del Comune. Si discuterà e delibererà sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del sindaco

2. Approvazione verbali sedute precedenti - sedute del 29 novembre 2019 e del 27 dicembre 2019

3. Gruppo consiliare Scipioni per Vinci - capogruppo Alessandro Scipioni - Ordine del giorno ex art. 37 comma 2 del Regolamento del Consiglio comunale - Emergenza coronavirus: provvedimenti a tutela della salute pubblica e a sostegno delle attività economiche

4. Gruppo consiliare Democratici per Vinci - cons. Francesco Marzocchini: interrogazione al signor Sindaco e al signor assessore con delega allo Sviluppo economici ed attività produttive

5. Gruppo consiliare Scipioni per Vinci - cons. Paola Morini: mozione su situazione strade territorio di Vinci - Strada Provinciale 43 Pietramarina

6. Gruppo consiliare Scipioni per Vinci - capogruppo Alessandro Scipioni - mozione: richiesta di interessamento formale per sostegno alla situazione inerente i lavoratori dell'azienda Vibac

7. Gruppo consiliare Scipioni per Vinci - mozione presentata dal cons. Bianconi Cristiano: moratoria per la sperimentazione della tecnologia 5G su tutto il territorio comunale e monitoraggio ambientale per la tutela della salute pubblica

8. Presa d'atto prelevamenti dal fondo di riserva

9. Riduzione della zona di rispetto cimiteriale ed adozione dell'8ª variante di tipo semplificato al Regolamento urbanistico, in conformità al P.S., ai sensi degli articoli 30 e 231 della l.r. 65/2014 e ss.mm.ii proposta da Bruscaglioni Marco e Palma Paolo s.n.c. per l'area dell'ex consorzio agrario di Vinci

10. Schema di convenzione fra Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fucecchio, Comune di Cerreto Guidi, Comune di Vinci, Comune di Capraia e Limite, Comune di Carmignano, Comune di Signa, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Firenze, Comune di Fiesole per la partecipazione al bando per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per l'infrastrutturazione degli itinerari etruschi della Toscana, di cui al progetto interregionale "In Etruria" - Approvazione

11. Convenzione tra i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo fiorentino, Montespertoli, Santa Croce sull'Arno, Vinci per la rete documentaria locale rea.net – Approvazione

12. Programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'art. 21 comma 8 dlgs n° 50/2016 anni 2020-2021- Prima modifica – Approvazione

13. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 del dl 112 del 25/06/2008, convertito con legge n° 133 del 6 agosto 2008 - Variazione n. 1 al piano 2020 - 2022 - Approvazione

14. Costituzione servitù di acquedotto su terreni posti in via Provinciale di Mercatale. Foglio di mappa 38 particelle 83/85/86/88

15. Carta dei Diritti della Bambina - Approvazione

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

