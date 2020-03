Contatti su appuntamento e per motivi urgenti: aggiornamenti dal Comune di Montelupo

Nei primi giorni della settimana il Comune di Montelupo aveva provato a tenere aperto l’ufficio unico e prevedere l’accesso per gli altri uffici solo su appuntamento.

Da un monitoraggio effettuato risulta che hanno continuato a recarsi in comune numerosi cittadini, per motivi non urgenti, ma anche solo per fare domande o ritirare i sacchi di Alia.

Molte persone non hanno, purtroppo, capito che ci si può spostare solo per motivi di reale urgenza e che stiamo vivendo una emergenza sanitaria estremamente pericolosa.

Per questa ragione è stato deciso di limitare l’accesso al comune, anche all’ufficio unico solo su appuntamento e per motivi di comprovata urgenza.

Ovviamente il personale è a lavoro e sarà disponibile a rispondere ai cittadini sia per telefono che per mail.

È possibile contattare l’ufficio unico ai seguenti contatti:

- Mail | urp@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

- Telefono | 800 219 760

- Centralino | 0571/9174

Nei seguenti orari: Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e prefestivi: 08:00 – 13:00; Martedì e giovedì: 08:00 - 18.00

Inoltre è possibile contattare telefonicamente e via mail anche gli altri uffici. Vediamo nel dettaglio

- Segreteria del sindaco

segreteriasindaco@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

0571/917547 – 516

lunedì – venerdì; dalle 9.00 alle 13.00

- Attività educative e formative

scuola@comune.montelupo-fiorentino.fi.it,

contattare via email inserendo il proprio numero telefonico; l’ufficio provvederà a ricontattare le persone

- Biblioteca e Mediateca

biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi

0571/ 917552

lunedì – venerdì; dalle 10.00 alle 13.00

- Musei di Montelupo

info@museomontelupo.it,

- S.U.A.P. Sportello Unico Attività Produttive

suap@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

0571/917576

lunedì – venerdì; dalle 9.00 alle 13.00

- Ufficio Ambiente

ambiente@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

0571/917597

lunedì – venerdì; dalle 9.00 alle 13.00

- Ufficio Edilizia Privata

Le pratiche vengono svolte in via telematica

la mail generica da contattare è edilizia@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

nei casi specifici è possibile contattare anche i singoli tecnici

r.fusco@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

s.naldini@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

p.vaglini@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

0571/917597

lunedì – venerdì; dalle 9.00 alle 13.00

- Ufficio Gestione e Manutenzione Patrimonio

manutenzioni@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

progettazione@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

0571/917536 - 574

- Ufficio Tributi

tributi@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

accesso tramite il centralino: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

- Ufficio Polizia Municipale

polizia.montelupo@empolese-valdelsa.it

0571/917511

- Ufficio Servizi Sociali

mr.sgalambro@empolese-valdelsa.it

0571/ 917561

Riceve solo su appuntamento

giovedì dalle 9,00 alle 13.00 e dalle 14,30 alle 17.30

«Rinnovo l’invito ai cittadini a rimanere a casa e a rispettare le norme indicate dal decreto. Venite in comune e in generale spostatevi solo per cose realmente urgenti. Molte pratiche possono essere svolte in via telematica. I certificati e anche i pareri tecnici vengono già inviati tramite posta certificata. Per telefono e per mail rispondiamo alle vostre domande e ai vostri dubbi. Ringrazio tutti per la collaborazione. La vostra presenza in luoghi pubblici e privati senza una reale necessità, rischia di favorire la diffusione di un contagio che invece va bloccato. Collaborare è importante», afferma il sindaco Paolo Masetti.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino