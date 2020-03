Continuano a crescere le botteghe che fanno consegne a domicilio in città

Dopo la partenza del centro commerciale naturale di Peretola, si stanno moltiplicando le adesioni dei centri commerciali naturali della città al servizio di consegna gratuita a domicilio PMI sostenuto e promosso da Confesercenti città di Firenze ed assessorato al Commercio di Palazzo Vecchio. Sono già dodici i centri commerciali naturali che hanno aderito al servizio di consegna gratuita a domicilio per i negozi di vicinato. Si tratta, oltre al Ccn Peretola già attivo dai giorni scorsi, del Ccn Lo Scarabeo (Via di Ripoli), Ccn Pier Vettori (Piazza Pier Vettori, Via del Ponte Sospeso, Via Pisana limitrofa), Ccn Via de’Calzaioli, Ccn Carlo del Prete, Ccn Le Botteghe del Varlungo (Via Aretina, Ccn Boboli Via Romana, Ccn Via Cavour, Ccn Punti d’Incontro (Via Datini), Ccn Via de’ Neri, Ccn Sdrucciolo (Sdrucciolo de’ Pitti), Ccn Parterre (Piazza della Libertà – Ponte Rosso) e Ccn Novoli. Tutti questi hanno aderito al servizio, che è possibile prenotare chiamando i numeri indicati nel volantino allegato. Grazie a questa crescita di adesioni dovuta, in parte, all’emergenza Coronavirus viene garantita la fruizione del servizio nel rispetto delle restrizioni in essere e della tutela della saluta pubblica.

“L’importanza delle nostre botteghe di vicinato emerge con chiarezza anche in questo momento – ha detto l’assessore al commercio e alle attività produttive Federico Gianassi –. La consegna gratuita a domicilio va incontro, in questa emergenza, alla necessità di uscire il meno possibile da casa e ai commercianti che così possono continuare a lavorare in questo momento anche di grave difficoltà economica".