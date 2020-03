Coronavirus, Auser Toscana: "Attività ridotta ma garantita"

L’Auser Toscana e le Auser territoriali si attengono a quanto previsto dal nuovo Dpcm del 9 marzo 2020 in vigore dal 10 marzo.

Le sedi Auser Toscana e locali sono aperte con presenza ridotta in base alla disponibilità dei volontari. Sono sospese tutte le attività di Auser come corsi, momenti di aggregazione e svago, comprese le sartorie, salvo le attività di volontariato concordate con le autorità locali per gli anziani soli e le emergenze, come il trasporto oppure la consegna medicinali, spesa e pasto. Ogni attività viene svolta seguendo le norme igieniche raccomandate dal decreto.

In questo modo Auser cerca di conciliare l’attività nei confronti di chi ha bisogno, ma anche la sicurezza dei volontari che, sempre più spesso composta da ultrasessantacinquenni.

Fonte: Auser Toscana

Tutte le notizie di Toscana