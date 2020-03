Coronavirus: bimbo di 11 mesi positivo, ricoverato al Meyer

Dopo il ricovero della bimba di 45 giorni positiva al Covid-19, non grave, anche un bimbo di 11 mesi è stato ricoverato oggi all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La piccola era arrivata da Massa ed è ancora nell'ospedale pediatrico fiorentino: è in condizioni stabili e non è grave. È stata invece dimessa oggi dall'ospedale di Lucca una bambina di due anni che era stata ricoverata due giorni fa. Sempre oggi sono una decina circa i bambini-ragazzi risultati positivi al coronavirus in Toscana, quasi tutti a casa in sorveglianza attiva.

Tutte le notizie di Firenze