Coronavirus, chiudono i ristoranti Burger King in Italia

Burger King® Restaurants Italia, pur in mancanza di una direttiva specifica, ha deciso in maniera responsabile la chiusura temporanea di tutti i propri ristoranti diretti presenti sul territorio nazionale a partire da domani e fino a che l'emergenza Coronavirus non sarà rientrata. L’Azienda è già stata seguita in questo sforzo da molti dei propri franchisees in tutta Italia.

Ad annunciare la decisione è l'Amministratore Delegato di Burger King® Restaurants Italia Andrea Valota: "Da domani tutti i ristoranti di proprietà di Burger King Restaurants Italia resteranno temporaneamente chiusi fino a quando l'emergenza non sarà rientrata. Si tratta di una misura sicuramente drastica, ma doverosa, al fine di preservare la salute dei nostri dipendenti e di tutti i nostri clienti, contribuendo così a invitare le persone a non uscire da casa".

Burger King® Restaurants Italia devolverà la materia prima presente nei ristoranti ad onlus e associazioni di pubblica assistenza che si occuperanno del recupero del cibo in modo da minimizzare il più possibile lo spreco di cibo

Fonte: Ufficio Stampa

