Coronavirus, locale aperto alle 23.30: denunciato gestore a Firenze

Anche la polizia municipale di Firenze è impegnata, insieme alle altre forze dell’ordine e sotto il coordinamento della Prefettura, nei controlli del rispetto delle regole contenute nel DPCM del 9 marzo per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Durante l’attività per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di orari di chiusura dei locali di somministrazione, ieri gli agenti dei Nuclei Speciali hanno individuato un’attività nella zona nord della città alle 23.30, ben oltre quindi l’orario delle 18 disposto nel decreto. Per il gestore è scattata la denuncia per l'inosservanza ai provvedimenti dell'autorità (articolo 650 del codice penale) nonché la segnalazione alla Direzione Sviluppo Economico per l'adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività fino al termine delle disposizioni impartite dal decreto.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

