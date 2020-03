Coronavirus, nuova stretta: chiusi negozi salvo per generi alimentari e medicine

Era nell'aria, lo aveva chiesto a gran voce il governatore della Lombardia Attilio Fontana, è avvenuto. La stretta contro la diffusione del contagio del Coronavirus è avvenuta. Alle 21.40 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha diramato l'ultimo Dpcm che ordina la chiusura di tutte le attività commerciali fatto salvo quelle dedicate alla vendita di generi di prima necessità e di medicinali. Si attende il testo completo del provvedimento per sapere se saranno salve anche le edicole.

"Domani ci prenderanno ancora come esempio, siamo per primi in Europa a essere colpiti dal coronavirus, ma siamo quelli che stiamo reagendo con maggior forza. Ho fatto un patto con la mia coscienza. Al primo posto c'è e ci sarà sempre la salute degli italiani. Solo pochi giorni fa vi ho chiesto di rimanere a casa il più possibile. Quando ho adottato queste misure ero consapevole che si trattava di un primo passo e non sarebbe stato l'ultimo. Oggi è chiaro che bisogna procedere gradualmente affinché tutti possano comprendere il difficile momento che stiamo vivendo. È il momento di compiere un passo in più. Disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio. Non è necessario fare nessuna corsa per fare scorta nei supermercati. Chiudono anche parrucchieri, centri estetici, servizi di mensa. Per le attività professionali vanno incentivate le ferie, i congedi retribuiti, il lavoro agile. Industrie e fabbriche potranno continuare a svolgere le attività produttive con protocolli di sicurezza per evitare il contagio". I trasporti, i servizi bancari, finanziari e postali saranno comunque attivi.

Segue Conte: "Tra un paio di settimane potremo vedere il risultato di questi sforzi, spiega Conte. Se i numeri dovessero continuare a crescere, cosa affatto improbabile, non dobbiamo varare nuove misure. Non è una corsa verso il baratro. A breve nominerò un commissario delegato per il potenziamento delle strutture ospedaliere per questa emergenza. Avrà anche potere di nuovi stabilimenti per le nuove strutture, sarà il dottor Domenico Arcuri, si coordinerà con Borrelli e con la Protezione Civile".

