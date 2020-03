Coronavirus, quattro milioni di euro da Confprofessioni

“L’emergenza coronavirus sta determinando un forte calo dell’attività degli studi professionali, generando notevole difficoltà sul versante economico, anche per quanto riguarda il rapporto con i dipendenti. E purtroppo la situazione è tale da non rendere possibile ipotizzare quanto questa situazione potrà durare. Dobbiamo salvaguardare la sopravvivenza degli studi ma anche i posti di lavoro, che non devono andare perduti.

Per questo - commenta il presidente di Confprofessioni Toscana, Ivo Liserani - siamo soddisfatti delle misure straordinarie e del piano d’intervento da 4 milioni di euro varati da Confprofessioni, attraverso gli enti bilaterali del Ccnl degli studi professionali (Ebipro, Cadiprof e Fondoprofessioni), d'intesa con le parti sociali del settore.

Misure che mirano a erogare un contributo a sostegno del reddito e un rimborso spese per agevolare lo smart working. Inoltre, Ebipro ha definito un protocollo d'intesa con Fidiprof, il confidi degli studi professionali soggetto garante autorizzato dal Mediocredito Centrale, che riconosce un contributo per rilasciare garanzie su finanziamenti per investimenti o liquidità per 7,5 milioni di euro, con l'obiettivo di favorire l'accesso al credito dei liberi professionisti. Una risposta importante al segnale di difficoltà già lanciato dagli studi professionali”.

Fonte: Confprofessioni Toscana

