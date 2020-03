Coronavirus, sospeso mercato del giovedì a Empoli

Il mercato del giovedì in zona sportiva a Empoli (Via delle Olimpiardi/Stadio) e tutti i mercati rionali programmati sul territorio comunale sono sospesi fino alla data di vigenza del DPCM del 10 marzo relativo al Covid 19, vale a dire fino al 3 aprile compreso.

Il dubbio che poteva esserci in merito ai banchi dei generi alimentari è stato chiarito dall'interpretazione data ieri sera dal Governo che recita: non è prevista la chiusura relativamente alla vendita di generi alimentari nei mercati coperti e in quelli all'aperto recintati, dove è previsto il controllo all'accesso.

Dal momento che non esistono sul territorio empolese mercati con queste caratteristiche è automaticamente chiaro che le attività sono sospese.

A sostegno di quanto scritto va anche l'interpretazione generale del DPCM che persegue l'obiettivo di evitare in tutti i modi possibili l'assembramento delle persone, cosa che evidentemente non è possibile fare in un mercato all'aperto.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

