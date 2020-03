Covid-19, Deidda incontra i capigruppo: "Santa Croce comunità coesa"

Ci sono stati casi di Coronavirus anche a Santa Croce sull'Arno, come nel resto d'Italia. Per far fronte a questa emergenza, il sindaco Giulia Deidda è stato a colloquio con i capigruppo del centrodestra, di Italia Viva e Partito Democratico. Ha incontrato Alessandro Lambertucci, Arianna Gisfredi e Ivetta Parentini per fare il punto.

"Ovviamente si è parlato diCovid19 e del modo in cui a Santa Croce sull'Arno stiamo affrontando questa situazione straordinaria. Mi ha fatto molto piacere ricevere da tutte e tutti suggerimenti e disponibilità ad essere operativi. Una comunità coesa è una comunità più forte, che riesce a reagire bene di fronte ad emergenze come questa. Stiamo dimostrando di esserlo" ha scritto Deidda.

