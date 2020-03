Donati 5 preziosi sfigmomanometri all'Ospedale Santa Chiara di Pisa

DobreDog opera da 5 anni nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa con i suoi progetti di Pet Theapy IAA a favore dei bambini.

Francesco Fabbri, fondatore della scuola Dobredog, insieme al Presidente Hilenia Polini, al segretario Cristina Aiello e ai collaboratori Caterina Scarpa, Valid Magi e Cavallini Valentina, nonché al fondamentale sostegno della sede di Modena diretta da Mariarosa Conte, non si è mai arreso nel portare avanti il valore che diffonde da oltre un decennio. Ha quindi contattato il reparto per capire come poter essere utile concretamente, al di là delle proprie attività associative primarie. Individuate così le necessità, insieme allo staff di Dobredog, si è prodigato per raggiungere l’obiettivo prefissato, ma a qualche giorno dalla consegna dei beni necessari acquistati, l’arrivo di ben due decreti di emergenza congelano il paese: “non si può più uscire di casa se non per comprovate necessità di urgenza”.

Donare al reparto degli strumenti è un gesto che potrebbe essere considerato, in questo momento, non prioritario, ma chi ha vissuto emergenze, urgenze e stati di allerta sa che anche un minimo gesto di solidarietà, aiuta a diffondere il messaggio per il quale, anche se non possiamo essere lì, possiamo comunque ricordare agli altri che possono contare su di noi.

La strumentazione acquistata è stata consegnata grazie al prezioso contributo della Polizia Municipale di Pisa e alla inestimabile collaborazione del Comandante Stefanelli. Una pattuglia si è difatti recata all’ingresso dell’Ospedale e ad attenderli ci sono stati la Dott.ssa Laura Bonacchi ed il Primario Prof Diego Peroni

La dichiarazione di Francesco è stata:

“Oltre 200 bambini, con le proprie mamme, fratelli, papà e parenti tutti hanno avuto una carezza per Dea, Peggy, Molly, Valentino, Gina, Cleo, Alù, Pedro, Paquito. Abbiamo donato sorrisi, sguardi attenti, curiosi e momenti di serenità. Quello che facciamo per passione, per amore e per i valori che ci contraddistinguono, si traduce oggi in un sostegno concreto. Il Coronavirus ha messo a dura prova tutta la Sanità Pubblica e nello specifico: Dottori, Infermieri, Assistenti, Operatori sanitari, Impiegati ... nessuno escluso e a loro va tutto il nostro supporto e la nostra zampa tesa. Oggi contribuiamo con un gesto importante!

Doniamo 5 preziosi sfigmomanometri

con la speranza che possa migliorare il durissimo e quotidiano lavoro del reparto.”

Volevamo pubblicamente ringraziare tutta l’Amministrazione Sanitaria, un gesto che speriamo “contagi” altri in uno sforzo comune.

Inoltre, un ringraziamento speciale va a Vorreiprendereiltreno e a Iacopo Melio, che sostiene la nostra progettualità e i nostri Interventi assistiti dentro il reparto di Pediatria, e a MSD che quest’anno ci ha dato un importante sostegno.

Gli angeli della Pediatria

Un grazie speciale a tutto il reparto con:

