Enel rinvia intervento di Ponte a Elsa

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che il secondo intervento in programma per venerdì 13 marzo a Ponte a Elsa (vedi comunicato del 6 marzo scorso inoltrato qui sotto) è stato rinviato.

I tecnici di E-Distribuzione, infatti, sono riusciti a concludere la parte principale dell’intervento nella giornata del 9 marzo attraverso la sostituzione degli scomparti, l’installazione e l’attivazione di tutte le nuove apparecchiature. Per completare l’operazione manca soltanto la realizzazione di alcuni sezionamenti, conseguenti all’automatizzazione della componentistica, utili a gestire al meglio la rete in caso di disservizio con possibilità di sezionare e bypassare tratti di linea. Si tratta di un intervento che può essere fatto in futuro, visto che in questi giorni particolari l’azienda sta effettuando soltanto i lavori con “fuori servizio programmati” soltanto se strettamente necessari, in modo da ridurre i disagi per la clientela.

E-Distribuzione, che ringrazia per la collaborazione l’Amministrazione Comunale di Empoli, riprogrammerà l’intervento nelle prossime settimane dando opportuna informazione.

Fonte: Enel

