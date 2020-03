Si costituisce il Comitato Civico Elsa Viva

Il Comitato Civico Elsa Viva non si costituisce contro qualcosa o qualcuno, ma per proteggere e promuovere i tesori di Colle di Val d'Elsa. Per questo motivo, il Comitato si propone un'ampia linea d'azione che viene riassunta nel documento costitutivo allegato a questo comunicato. Si allega anche il logo del Comitato stesso.

Il gruppo promotore del Comitato Civico Elsa Viva organizzerà una serata pubblica per presentarsi alla cittadinanza e per aprirsi a quanti vogliano aderire, non appena l'emergenza sanitaria nazionale sarà terminata. Nel frattempo è stata creata una pagina Facebook come primo canale pubblico.