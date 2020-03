Tenta di ingerire 10 ovuli di cocaina, pusher in bici arrestato

Negli ultimi giorni i militari della guardia di finanza di Firenze hanno arrestato un 53enne di origini tunisine, senza fissa dimora, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di 10 ovuli di cocaina (circa 13 grammi).

In particolare, una pattuglia dei Baschi Verdi di Firenze, in servizio di controllo del territorio, mentre transitava nel centro storico cittadino, in Borgo degli Albizi, notava un uomo in sella a una bicicletta che alla vista dei militari cambiava repentinamente direzione.

Nel momento in cui i militari decidevano quindi di procedere al controllo il soggetto, in notevole stato di agitazione, tentava - invano - di ingerire alcuni ovuli, rivelatisi successivamente cocaina.

I successivi approfondimenti consentivano di rinvenire e sequestrare la sostanza stupefacente e di appurare diversi precedenti specifici sul conto dello stesso, che non risulta svolgere alcuna attività lavorativa.

Su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Firenze, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, misura poi convalidata dal Tribunale di Firenze.

