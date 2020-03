I vigili del fuoco di Arezzo, distaccamenti di Bibbiena e volontari di Pratovecchio, sono intervenuti per incendio in abitazione in località Gualdo nel comune di Pratovecchio Stia. L’incendio ha interessato la mansarda dell’abitazione. Il proprietario dell’abitazione è stato trasportato all’ospedale dal 118 per gli accertamenti del caso.

Tutte le notizie di Pratovecchio Stia