Attività ricreative online al centro giovani Sottosopra di Fucecchio

Portone chiuso, ma attività educative e ricreative aperte “on line” al Sottosopra, il centro giovani del Comune di Fucecchio.

Succede al Sottosopra di Fucecchio, dove in questi giorni di emergenza sanitaria per il Coronavirus Covid-19 gli educatori continueranno a tenersi in contatto con i ragazzi su WhatsApp.

Ogni giorno dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 17.30 in modo virtuale con l’ausilio del cellulare per due ore, saranno organizzati giochi e attività allo scopo di far sì che i ragazzi si sentono meno soli in casa e magari si dedichino a socializzare con i propri coetanei, seppure a distanza.

Per iscriversi alla chat basterà scrivere il proprio numero di cellulare per mail a sottosoprafucecchio@gmail.com e l'operatore vi inserirà nel gruppo per iniziare subito ad interagire con gli altri. Il servizio è gratuito e rivolto a tutti i ragazzi dagli 11 ai 18 anni.

Per informazioni contattateci per mail o al numero dell'Informagiovani del Comune di Fucecchio 0571/268410.

