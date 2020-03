Ausl Toscana Centro: prorogata la data di presentazione dell'Isee, sospese le penali per mancata disdetta

Nuove comunicazioni per i cittadini a seguito della prevenzione e gestione dell’emergenza coronavirus riguardano la proroga fino al 30 giugno 2020 della validità delle autocertificazioni delle fasce di reddito in scadenza il 31 marzo 2020; le autocertificazioni delle fasce di reddito (ERA, ERB, ERC) che risultano in scadenza il prossimo 31 marzo vengono automaticamente procrastinate.

Sono anche sospese le penalità previste in caso di mancata disdetta delle prestazioni ambulatoriali entro 48 ore prima della erogazione delle stesse; in pratica è sospeso il cosiddetto “Malum”.

Fonte: AUSL Toscana centro

