Bar sociale di Greve in Chianti #PostAzione sospende l'attività

Il Bar sociale #PostAzione di Greve in Chianti, gestito dalla Cooperativa La Stadera onlus, aveva stabilito nella giornata di ieri, prima dell’entrata in vigore delle misure governative emesse dal Dpcm, di procedere con la chiusura dell’esercizio da questa mattina. “Il Bar resterà chiuso fino a quando questa emergenza non sarà terminata e potremo tornare ad incontrarci serenamente”. E’ il presidente della Cooperativa La Stadera Marco Burberi a specificare le motivazioni. “Ieri pomeriggio avevamo preso la decisione di sospendere l’attività, comunicandola anche con appositi cartelli nell’interesse della collettività, per la tutela dei cittadini e dei lavoratori del Bar”. “Quello che ci ha portato a non chiudere nei giorni precedenti - prosegue - è stato un motivo etico e sociale che la Cooperativa non poteva tralasciare e cioè la tutela dei soci e dipendenti che lavorano al nostro interno. La decisione è stata condivisa con la Parrocchia e il Comune di Greve, partner del progetto Bar Sociale”.

“Già prima di interrompere l’attività – aggiunge - avevamo provveduto a sospendere tutte le attività di gruppo, sia all'interno che all'esterno del Bar, pur preoccupandoci di tutte quelle situazioni che lasciavamo a casa, dando la nostra disponibilità e supporto alle famiglie. Abbiamo deciso di mantenere, per quanto possibile gli interventi individuali, adottando tutte le misure previste dai vari decreti, il rispetto della distanza di sicurezza e l’evitare di svolgere gli interventi presso il domicilio utilizzando gli spazi all'aperto, gli interventi on-line attraverso l'utilizzo di strumenti digitali e concordando la continuità con i Servizi Sociali di riferimento”.

Il Bar Sociale è un progetto nato dalla volontà di incrementare occasioni di incontro, scambio di idee e pensieri tra le persone, attraverso l'organizzazione di progetti educativi, ludici e ricreativi.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti fiorentino

