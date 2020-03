Come stare in contatto con gli amici online?

Gli amici vanno e vengono, ma spesso, ci sono modi per restare in contatto anche con le distanze di mezzo. Internet infatti è un posto meraviglioso per restare in contatto con i propri cari, anche a distanza.

Molti ricorderanno con nostalgia i vecchi metodi di comunicazione, come MSN o Badoo (prima che diventasse una dating app), eppure da allora i tempi si sono evoluti e le persone si sono messi ad usare metodi per restare in contatto sempre più evoluti.

Dobbiamo quasi forzatamente menzionare Facebook, il primo vero e grande social network, capace di accorciare le distanze e rendere ogni persona più vicina. Da Facebook, ovviamente, i tempi si sono evoluti ed il concetto di social è diventato sempre più grande. Si sono creati i primi fenomeni interconnessi al mondo dei social, anche chiamati social game. Da questi ne è derivata una sotto-generazione lunghissima di generi e sotto-generi; basta menzionare alcuni giochi da sala come Book of Ra, anch’esso travolto da caratteristiche social atte al condividere gioco e giocate con tutti quanti.

Ma, lasciando il gioco da parte, vediamo i modi, secondo noi, con i quali è più semplice restare in contatto:

Le intramontabili chatroom

Un fenomeno anni novanta tornato alla grande. Le chatroom sono il passato di quelli che erano i social network. In queste sale (ancora esistenti) le persone si incontravano, parlavano, si conoscevano, restavano in contatto e – a volte – si innamoravano. Questo è un gran posto per sentirsi meno soli.

Gruppi di Facebook

Se i soliti amici stancano, su Facebook si possono trovare tanti gruppi per parlare e scoprire nuove nozioni su interessi comuni. I gruppi sono nati proprio per questo e permettono a tutti di entrare in contatto con estranei che condividono la stessa passione. Sono anche molto divertenti da usare per sentirsi parte di una comunità.

Whatsapp a più non posso

Sempre da Facebook, arriva Whatsapp. Questa applicazione per la messaggistica istantanea è la più usata al mondo. È gratuita e questo ne favorisce la diffusione. Con Whatsapp si può parlare con la propria famiglia in qualsiasi momento e senza spendere nemmeno un centesimo. Basta solo una connessione ad internet.

Giochi online

Abbiamo già menzionato la possibilità di giocare online. Oggi, come ieri, i giochi online sono un qualcosa che i giovani (e non solo) amano. Giocare online è possibile con un qualsiasi dispositivo connesso alla rete, che sia questo una console, un tablet o un computer. Per giocare online non serve molto e si può stare sempre in contatto con i propri amici.

Insomma, internet ci mette a disposizione delle opzioni che, una decina d’anni fa, non ci saremo nemmeno sognati. Oggi restare in contatto è semplice, ed è ancora più semplice farlo con tutti i mezzi a nostra disposizione.

Niente più scuse quindi per non sentire amici o famigliari anche durante i periodi in cui bisogna stare forzatamente in casa: internet ci offre tutto quello di cui abbiamo bisogno, gratuitamente e senza muoverci da casa.