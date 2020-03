Coronavirus, Certaldo sospende i mercati e transenna il parco di Canonica

Il Comune di Certaldo informa che, in ottemperanza alle misure contenute nei decreti approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri per limitare la diffusione del Covid-19 Coronavirus, ed in particolare per in osservanza dell’art 1 comma 2 del DPCM 10/3/2020 che recita “Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e all’aperto, il Sindaco Giacomo Cucini ha disposto, in queste ore, le seguenti misure.

MERCATI SETTIMANALI

I mercati settimanali del mercoledì in viale Matteotti, de venerdì in Piazza Pertini, e del sabato in Piazza Boccaccio, sono da considerarsi annullati, almeno fino al 25 marzo 2020 o fino a nuovo provvedimento.

PARCO DI CANONICA

Gli accessi al Parco di Canonica saranno chiusi da transenne al fine di evitare l’accesso di persone, almeno fino al 25 marzo 2020 o fino a nuovo provvedimento.

Si ricorda che vengono regolarmente effettuati controlli e che il mancato rispetto del divieto di assembramento, come delle altre norme contenute nei decreti in vigore, prevedono pesanti sanzioni e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, verranno puniti ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

CONSEGNA A DOMICILIO

Il Comune di Certaldo ricorda ai cittadini che le associazioni di volontariato, in collaborazione con l’APSP Egiziano Giglioli ed il Comune di Certaldo, hanno organizzato un servizio gratuito di consegna medicinali, spesa alimentare e pasto sociale a domicilio.

Il servizio è rivolto esclusivamente a persone anziane, persone che si dovessero trovare in quarantena al proprio domicilio, o chi abbia una comprovata oggettiva difficoltà a recarsi fuori per fare acquisti di medicine o generi alimentari. Se si rientra in uno di questi casi, si possono contattare i numeri 345 294 9233 (Misercordia di Certaldo); 368 465320 (PROCIV Arci); 335 742 6510 (Croce Rossa Italiana); 347 810 8171 (AUSER).

Le associazioni svolgono il servizio di consegna gratuitamente, nel rispetto delle norme disposte dai decreti.

Chi richiederà il servizio dovrà naturalmente far fronte al pagamento di medicinali, spesa alimentare e/o pasto sociale. Si ricorda che il pasto sociale è un pasto completo, cucinato dalla APSP E.Giglioli, fornito al prezzo è di € 9,50 nei giorni feriali e di € 10,50 nei festivi (riduzione di 1 euro per coloro che sono iscritti ad un’associazione o ente che fa parte dell’accordo sul pasto sociale).

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

