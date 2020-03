Coronavirus, Grosseto: sindaco e giunta in isolamento volontario

Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e la giunta sono in isolamento volontario. "Continueremo il nostro lavoro da casa, nessuno per ora presenta sintomi" ha precisato il primo cittadino della città maremmana.

Si tratta di una misura cautelare, nessuno della giunta è positivo al Coronavirus. Vivarelli Colonna e alcuni assessori sono stati in contatto con un caso sospetto positivo, in attesa della conferma dell'ISS. Da qui è nata la decisione del sindaco e dei suoi sottoposti di andare in isolamento fiduciario volontario.

