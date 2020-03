Coronavirus: i controlli della municipale in mercati, attività commerciali e aree verdi

Continuano i controlli della municipale impegnata, con le altre forze dell’ordine e sotto il coordinamento della Prefettura, sul rispetto delle prescrizioni dell'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Sono state 15 le pattuglie dei Nuclei Speciali impegnate negli interventi programmati principalmente nei mercati rionali e in generale sul commercio su area pubblica per verificare la presenza di soli operatori alimentaristi e la gestione dell'afflusso alle attività come da decreto. Altri interventi sono scattatati sulla base di segnalazioni arrivate alla Centrale Operativa per presunte violazioni alle modalità di accesso ad attività commerciali come per assembramenti all'esterno dei locali o non rispetto delle distanze interpersonali sulle file. Complessivamente sono stati 18 interventi senza però riscontrare nessuna violazione, ma in cui gli agenti hanno invitato i presenti ad aumentare le distanze. Ulteriori 21 interventi hanno riguardato segnalazioni di apertura abusiva di attività che invece avrebbero dovuto stare chiuse. Anche in questo non sono stati riscontrate violazioni in quanto si trattava in tutti i casi di attività di carattere misto (bar con tabacchi) nei quali era aperta unicamente l'attività consentita; oppure attività la cui apertura era consentita (bar annessi a distribuzione carburanti su strade e autostrade). Tre infine gli interventi per disperdere assembramenti in giardini o altri luoghi della città. I controlli continueranno nei prossimi giorni sempre con analogo impiego di pattuglie dei Nuclei Speciali. Proseguiranno anche i servizi per informare i cittadini sugli obblighi previsti dal DPCM con messaggi registrati e i controlli disposti in accordo con la Prefettura sulla regolarità degli spostamenti delle persone.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze