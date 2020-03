Coronavirus, intensificata l’attività di controllo a Carmignano

Sono scattati i controlli straordinari sul territorio per garantire l’osservanza dei DPCM contenenti misure urgenti volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio. Ogni giorno a pattugliare tutto il territorio, frazione per frazione, ci sono agenti della Polizia Municipale di Carmignano, Carabinieri e Polizia Provinciale, coadiuvati da Vab Colline Medicee e Misericordia di Seano impegnati, questi ultimi due, in attività di informazione alla popolazione nell’ambito delle indicazioni del Centro Operativo Comunale. I controlli vengono fatti non solo lungo le strade, ma anche nelle attività commerciali e di ristorazione e negli spazi e aree pubbliche, con l’obiettivo di evitare assembramenti e far rispettare la distanza di sicurezza. E proprio per evitare assembramenti sono stati chiusi i campini presenti nei giardini di via Redi a Carmignano, di via Leopardi a Comeana, della Pista Rossa di Seano, di Camaioni e Poggio alla Malva.

“È doveroso rispettare le regole e adottare comportamenti responsabili, ne va della salute di ognuno di noi. RESTATE A CASA – ha detto il Sindaco Edoardo Prestanti -. Anche ieri insieme al comandante della Polizia Municipale di Carmignano abbiamo perlustrato il territorio e abbiamo visto gruppi di bambini che giocavano ai giardini. Questi comportamenti, anche e a maggior ragione in virtù del nuovo decreto firmato ieri dal presidente del Consiglio dei ministri Conte e valido da oggi al 25 marzo, che impone ulteriori restrizioni in tutta Italia, non possono più essere accettati. Come istituzioni stiamo facendo il massimo, ma è fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini. È difficile cambiare stile di vita, lo capisco benissimo, ma oggi più che mai è necessario”.

Non solo controlli sul territorio, l’amministrazione comunale ha inoltre predisposto una serie di avvisi che sono stati affissi in spazi e luoghi pubblici, contenenti informazioni utili atte ad evitare assembramenti. Oltre a questo oggi pomeriggio su tutto il territorio comunale, frazione per frazione, è stato diffuso, attraverso gli altoparlanti dei mezzi della Polizia Municipale del Comune, un messaggio del Sindaco Edoardo Prestanti che invita ancora una volta i cittadini a rispettare scrupolosamente TUTTE le misure per la prevenzione e il contrasto del contagio da coronavirus.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Carmignano