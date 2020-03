Coronavirus, l'assessore Ponzo Pellegrini: "C'è chi chiede dove fare colazione a Empoli, non si è compreso il messaggio"

CLICCA PLAY PER RIASCOLTARE L'INTERVISTA

Antonio Ponzo Pellegrini, assessore al commercio del Comune di Empoli è stato intervistato ai microfoni di RadioLady per commentare le nuove misure contenute nel Dpcm 11/03/2020 che prevede la chiusura di quasi tutte le attività commerciali e produttive, tranne alcune ritenute indispensabili per i servizi che svolgono.

"Ringrazio i commercianti di Empoli che quando li abbiamo invitati a chiudere lo hanno fatto in modo spontaneo". La priorità al momento è la salute. "Bisogna stare coesi e uniti”. “Purtroppo vediamo ancora persone a passeggio - prosegue l’assessore -. Evitiamo i contatti il più possibile. Sfortunatamente questa mattina mi è arrivato un messaggio in cui mi segnalano persone in giro per Empoli. Qualcuno mi chiede dove andare a far colazione, forse non si è ancora ben compreso il messaggio".

