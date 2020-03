Dramma all'Elba: anziana trovata morta nell'auto, priva di sensi la figlia 61enne

Una donna di novant'anni senza vita e la figlia di sessantuno priva di sensi. I carabinieri hanno fatto una macabra scoperta nella mattinata di oggi, giovedì 12 marzo, a Portoferraio, sull'Isola d'Elba. La 61 è attualmente in condizioni gravi - ma non in pericolo di vita - all'ospedale elbano.

Sulle cause i militari, in attesa dell'autopsia e degli esami tossicologici, al momento non tralasciano alcuna ipotesi, dal malore all'assunzione di farmaci. L'auto della donna è stata individuata davanti alla chiesa di San Giuseppe a Portoferraio. Sul posto è intervenuto il medico legale che ha escluso segni di violenza sul corpo dell'anziana.

Il marito della figlia aveva denunciato la scomparsa delle due donne nella serata di ieri, entrambe non erano rientrate a casa. Secondo gli accertamenti degli investigatori la 61enne sarebbe stata seguita per alcuni problemi di natura psichica.

In attesa delle risultanze dell'esame autoptico sulla madre, per eventuali sviluppi delle indagini si dovrà attendere che la donna possa essere sentita dagli investigatori.

