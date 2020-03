Geofor chiude centri di raccolta e limita servizi

Alla luce del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state assunte decisioni conseguenti e riguardanti anche i servizi svolti da Geofor sul territorio.

CENTRI DI RACCOLTA: verranno chiusi fino al 25 Marzo 2020, ma continueranno ad essere impianti presidiati, per consentire il lavoro interno (movimentazione materiale, ecc.). Verrà inoltre garantita la sorveglianza dei Centri con personale esterno.

CONSEGNA KIT: vengono garantite le consegne ai nuovi utenti.

RACCOLTE: viene garantita la raccolta porta a porta, ma senza le personalizzazioni riguardanti le utenze non domestiche. Verrà sospesa la raccolta dell'organico e del vetro per quei locali che dovranno comunque rimanere chiusi e sospesa anche la raccolta di multimateriale e indifferenziato alle utenze non domestiche per cui è prevista la chiusura come da decreto. Verrà mantenuto il servizio di raccolta di carta e cartone per quelle utenze commerciali (come le farmacie) che dovranno rimanere aperte. Su Pisa, nel centro storico, avverrà in orario 13-19.

Assicurato sarà il servizio di assistenza piazzole. Lo spazzamento viene ridimensionato ed eseguito solo in aree specifiche, come ad esempio zone supermercati e alimentari. E' garantito il servizio di svuotamento press-container per le grandi utenze elencate nel DPCM. Fermi invece, come già anticipato, i servizi di raccolta degli ingombranti e degli sfalci/potature. Il personale disponibile viene impiegato prevalentemente nella raccolta dei rifiuti urbani derivanti dal porta a porta, ma sono possibili ritardi nell'espletamento del lavoro, che verranno recuperati appena sarà consentito.

I servizi essenziali saranno inoltre mantenuti attivi per gli ospedali, carceri, caserme e mercati alimentari.

TARI e ECOSPORTELLO: Il servizio è sospeso fino al 25 Marzo.

NUMERO VERDE: il call center sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 17:00 mentre il sabato resterà chiuso (a partire da sabato 14/03/2020).

Fonte: Ufficio stampa

