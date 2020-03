Industria alimentare, produzione e consegne in piena attività: "Inutile la corsa alle scorte"

“L’industria alimentare toscana è perfettamente in grado di fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Le nostre imprese stanno lavorando senza sosta, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria e personale dei dipendenti previste in questo periodo di emergenza, per garantire la produzione alimentare”.

A parlare è Maurizio Bigazzi, presidente della Sezione Alimentare di Confindustria Firenze e coordinatore della commissione Industria Alimentare di Confindustria Toscana, che continua “stiamo lavorando per garantire la produzione alimentare e le consegne delle merci sono tutte attive e regolari.

Vogliamo quindi invitare i cittadini toscani alla calma ed ad evitare inutili ‘corse alle scorte’. Le nostre industrie sono operative e pienamente in grado di garantire il regolare approvvigionamento delle merci”.

Fonte: Confindustria Firenze

Tutte le notizie di Toscana