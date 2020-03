iorestoacasa, in aumento i negozi che a Fucecchio consegnano generi alimentari a domicilio

E' in continua crescita il numero di esercizi commerciali che sul territorio comunale di Fucecchio offrono un servizio di consegna a domicilio di generi alimentari. Le adesioni aumentano di giorno in giorno per favorire i cittadini che possono rimanere a casa evitando rischi di contagio da Coronavirus. L'elenco completo dei negozi è disponibili sul sito del Comune di Fucecchio al seguenti indirizzo: www.comune.fucecchio.fi.it/news/consegne-domicilio-dei-generi-alimentari-gli-esercizi-aderenti-alliniziativa