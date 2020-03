Iorestoacasa, medici e infermieri per il 'video-sondaggio' di gonews.it

La campagna #iorestoacasa nata qualche giorno fa e rilanciata sui social, dalle tv e dai servizi di informazione per contrastare la diffusione del contagio del coronavirus Covid-19, oggi più che mai è attuale.

Con l'entrata in vigore del Dpcm 11/03/2020, le misure intraprese dal Governo, oggi diventano più stringenti. La redazione di gonews.it, laddove possibile, da diversi giorni ha attivato lo smart working in ottemperanza delle disposizioni contenute dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che via via si sono seguiti.

Per questo motivo, fino a quando l'emergenza non sarà finita, e finché le persone non potranno tornare a passeggiare in strada, la redazione di gonews.it sospende il video-sondaggio del giovedì nel quale vi incontriamo per dare "la parola a voi" ai nostri microfoni. Per il video-sondaggio di questa settimana abbiamo cambiato registro e abbiamo raggiunto medici, infermieri e volontari della Misericordia per dare un messaggio forte: è importante restare a casa. Insieme ce la faremo.

Ringraziamo il dottor Iacopo Periti, l'infermiera Ira Bushi e Federico Chesi, volontario della Misericordia di Empoli.

Chiarastella Foschini

