Modartech trasferisce online tutte le lezioni per emergenza coronavirus

Tutta la didattica online grazie a una innovativa piattaforma di e-learning che consente di mantenere il contatto con il docente, seppur in modo virtuale, e di condividere documenti e altri materiali necessari allo studio: Istituto Modartech, Scuola di Alta formazione con base a Pontedera negli ex stabilimenti Piaggio e collaborazioni attive nei principali distretti della Toscana, spinge l’acceleratore sulla formazione a distanza, nei giorni segnati dall’epidemia del Coronavirus.

“Aprendo molteplici canali di lavoro e comunicazione – dichiara Alessandro Bertini, Direttore di Istituto Modartech – abbiamo trasformato questa criticità in una significativa opportunità per la crescita e la formazione degli studenti. L’attività didattica continua e la comunità di studenti e docenti non si disperde né si ferma di fronte all’emergenza sanitaria”.

Da sempre attento alle nuove tecnologie e pronto ad adottare metodologie didattiche, dirette a creare esperienze concrete e valore aggiunto per i propri studenti, Istituto Modartech ha implementato ulteriormente gli strumenti per garantire la didattica a distanza, nel periodo di sospensione delle lezioni. Per i corsi accademici e i corsi professionali è' stata attivata una calendarizzazione parallela a quella già in corso, utilizzando piattaforme di organizzazione didattica già in uso all'Istituto, ma integrate con innovativi strumenti per e-learning, condivisione di materiale, contatto con il docente e con gli altri studenti. Sono state inoltre disposte alcune aule attrezzate per le lezioni online.

Gli studenti potranno dunque proseguire il proprio percorso di formazione senza perdere la fondamentale interazione tipica dei laboratori di Istituto Modartech.

Fonte: Istituto Modartech

Tutte le notizie di Pontedera