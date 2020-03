Raccolta fondi spontanea per l'ospedale, il ringraziamento Aoup

L’Aoup ha appreso dell’iniziativa spontanea di promuovere online, sulla piattaforma “gofundme”, una raccolta di fondi destinati all’ospedale o a singole Unità operative in questi giorni di emergenza per l’epidemia da Sars-CoV2 e l’ha accolta con favore e gratitudine. La solidarietà infatti può rappresentare un’occasione preziosa per condividere gli obiettivi che si prefigge ogni istituzione sanitaria a livello mondiale, ossia vincere al più presto questa battaglia contro il virus.

In queste ore si stanno approntando gli ultimi passaggi tecnici per rendere le somme raccolte fruibili direttamente dall’ospedale.

Un vivo ringraziamento quindi ai promotori e tutti coloro che stanno contribuendo in queste ore, con le loro donazioni volontarie, ad agevolare il lavoro degli operatori sanitari non solo dal punto di vista economico ma anche psicologico, perché percepire la vicinanza e la gratitudine della collettività, in questi giorni di duro lavoro e di indubbie difficoltà e sacrifici, è un’iniezione di fiducia che fa bene a tutti.

Fonte: Aou Pisa - Ufficio stampa

