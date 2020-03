Marzi & Fulignati rassicura: "I nostri supermercati rimarranno aperti nel weekend"

Nonostante le nuove disposizioni diramate dal governo italiano per contenere il contagio del coronavirus, i negozi di generi alimentari e prima necessità continuano a rimanere aperti. I supermercati Marzi & Fulignati e i loro punti vendita dunque saranno aperti nel weekend, ossia il sabato e la domenica, con gli orari consueti.

I punti vendita, ricordiamolo, sono quello di Sovigliana (Vinci), Capraia Fiorentina (Capraia e Limite), Empoli Ponzano, Empoli Piazza del Popolo, Empoli via Zandonai. Anche il Carrefour Express di via del Giglio a Empoli rimarrà aperto il weekend.

Di seguito ecco gli orari di apertura per i giorni feriali e per il fine settimana, che rimangono invariati com'è stato finora:

Capraia e Limite, via Limitese, 46 /tel 0571/583009)

Lun-sab 7.30-20.30

Domenica 9-13

Empoli, via Zandonai, 1 (tel 0571/592138)

Lun-sab 7.30-20

Mercoledì 7.30-13.30 16.30-20

Domenica 9-13

Empoli, via Ponzano, 84 (tel 0571/922085)

Lun-sab 7.30-20

Mercoledì 7.30-13.30 16.30-20

Domenica 9-13

Empoli, piazza del Popolo, 18 (tel 0571/725291)

Lun-sab 7.30-20

Domenica 9-13

Vinci, Sovigliana, viale Togliatti, 98 (tel 0571/508205)

Lun-sab 7.30-20

Domenica 9-13 16.30-20

Carrefour Express Empoli, via del Giglio, 2 (tel 0571/526903)

Lun-sab 8.30–20.30

Domenica 9–20

Ricordiamo che all'interno dei supermercati valgono le regole igieniche di sempre: mantenere la distanza interpersonale tra gli altri clienti, non affollare i punti vendita perché il sistema di ingresso è contingentato. Si chiede di non fare spesa 'in gruppo', verrà emesso uno scontrino per persona. Soprattutto si rassicura la clientela per quanto riguarda il rifornimento merci: non ci sono rischi di carenza merci, i supermercati sono riforniti quotidianamente con le materie prime. Si fa appello al buon senso dei clienti per una spesa intelligente, senza accumulare grandi quantità di beni deperibili che rischierebbero di essere buttati.