Arci Empolese Valdelsa lancia #resistenzavir(TU)ale contro l'isolamento

La situazione che stiamo vivendo è fuori dall’ordinario perché ci ha costretto a cambiare abitudini e prassi, e ha spinto il Governo ad emanare normative e provvedimenti che chiudono moltissime attviità e limitano la mobilità dei cittadini, e, insieme a quella, la possibilità di vedersi, stare insieme, condividere esperienze.

Per la prima volta vediamo i nostri Circoli Arci chiudere i battenti, in città e paesi che appaiono deserti: se giorni fa , con grande senso civico e responsabilità i nostri dirigenti avevano scelto autonomamente di chiudere i propri spazi, seguendo anche l’invito di molti sindaci del territorio, adesso è il Decreto che ne obbliga la chiusura, almeno fino al 25 marzo. E a noi va bene cosi.

E’ chiaro quindi che la socialità, l’animazione dei territori, la promozione di cultura e aggregazione vengano a mancare per motivi emergenziali. Ma questo non vuol dire arrendersi o abdicare al nostro ruolo, quello di associazione culturale che crede nei valori della solidarietà e della diffusione della cultura come fondamentali e necessari per la crescita di ognuno di noi e per il futuro del nostro paese.

Anzi , crediamo che, in questi giorni di forzata sospensione, la nostra associazione possa mettere in campo una “resistenza” alla passività e alla rassegnazione attraverso l’azione costante di diffusione di cultura, di emozioni e di curiosità. Vogliamo combattere la solitudine, oggi più che mai, e il possibile isolamento in cui le persone si sono venute improvvisamente a trovare.

Per questo Arci Nazionale lancia la campagna Resistenza virale – #iorestoacasa, per tentare attraverso gli strumenti del web, di riempire questo tempo sospeso con tante opportunità culturali che tutti ci stiamo perdendo, rimanendo responsabilmente a casa. Ecco quindi che, per superare isolamento e solitudine, vuoti e scoramenti, in tempi straordinari come questi il web diventa la nostra socialità e viene a riempire le nostre vita con letture,spettacoli, musica, corsi, in streaming e su piattaforme apposite.

A partire dalla campagna nazionale vorremmo caratterizzare la partecipazione del nostro Comitato Arci Empolese Valdelsa e dare un segnale della nostra presenza con l’ashtag #resistenzavirTUale, dove il Tu maiuscolo richiama una visione di vicinanza e attenzione all’altro e dove il virale si tramuta in virtuale: il web come veicolo accessibile e democratico, il web come medicina contro il virus e la solitudine.

Possiamo stare distanti, ma essere vicini con mente e cuore, condividendo i nostri stati d’animo, la nostra creatività. Possiamo farlo postando sul nostro profilo facebook l’ashtag #resistenzavirTUale insieme a foto, video, musiche, scritti e grafiche che ci accompagnano nella quotidianità di questi giorni e che magari riescono anche a strapparci un sorriso o a commuoverci o a farci arrabbiare. Parlaci di te. Resistiamo insieme!

Fonte: Arci Empolese Valdelsa

Tutte le notizie di Empolese Valdelsa