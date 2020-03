Bottega della Salute, alcuni giorni ancora per presentare domanda per il Servizio Civile Regionale

C’è tempo fino alle 14 di venerdì 20 marzo per partecipare al nuovo bando di Servizio Civile Regionale “Botteghe della Salute” che si colloca nell'ambito di ‘Giovanisì’, progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Per la nostra zona si cercano due volontari destinati per un anno alla “Bottega della Salute” di A.I.M.A. Empolese Valdelsa – Valdarno inferiore che saranno impegnati nell’erogazione gratuita di servizi connessi alla Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi, nell’offrire informazioni sulle prestazioni offerte alle persone affette da demenze e i loro familiari e sui servizi attivi in città per gli anziani grazie alle attività di Misericordia di Empoli, Pubblica Assistenza, Asl, Auser, Società della Salute.

Il bando, promosso da ANCI Toscana e Regione Toscana, si rivolge a tutti i giovani compresi tra i 18 e i 29 anni residenti o domiciliati in Toscana inattivi o disoccupati. E’ possibile presentare la propria candidatura soltanto online accendendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria ANCI Toscana al numero 0550750660 o alla mail segreteria.botteghedellasalute@ancitoscana.it oppure rivolgersi ad A.I.M.A. Empolese Valdelsa – Valdarno inferiore ai numeri 0571/711853-366/9591425 o alla mail aimaempoli@gmail.com.

Tutte le notizie di Empoli