Coronavirus, a Firenze addetti 'armati' di idranti sanificano la città

Al via la sanificazione straordinaria delle strade a Firenze per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Gli addetti al servizio di pulizia Alia, 'armati' di idranti con all'interno una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio allo 0,1%, stanno percorrendo le strade deserte della città contribuendo a creare uno scenario a dir poco surreale. La sanificazione è un ulteriore arma per vincere la battaglia che l'intera città sta combattendo contro il Coronavirus, una misura che potrebbe ridurre la possibilità di contagio attraverso superfici potenzialmente infette.

Le immagini sono state pubblicate sui social da alcuni presidenti e dai comitati dei Quartieri. Alia aveva già annunciato un nuovo servizio di sanificazione per le panchine e per tutti gli arredi urbani, compresi i giochini dei bambini nei parchi pubblici.

