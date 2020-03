Coronavirus, chiusi uffici comunali a Quarrata

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 11 marzo, stamattina a Quarrata il Sindaco Marco Mazzanti ha firmato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, ad eccezione di alcuni servizi essenziali la cui attività è necessariamente da eseguire alla presenza di un addetto comunale.

Nello specifico si disporre la chiusura al pubblico di tutte le sedi comunali con esclusione dell’immobile “La Civetta” di via Corrado da Montemagno, limitatamente ai servizi Urp e del palazzo di piazza della Vittoria (piano terreno) limitatamente ai servizi di stato civile per le dichiarazioni di nascita e di morte e ai servizi anagrafici solo per comprovate urgenze La sede di via Vittorio Veneto, 2 rimarrà interdetta all'accesso dell’utenza, ma sarà comunque possibile la fruizione del servizio protocollo, attraverso il filtro di un dipendente di guardiania.

Per tutti gli altri servizi, vale l’invito ad avvalersi, laddove attivati, dei servizi online e ad utilizzare le modalità telefonica e via email per il rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

